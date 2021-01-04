مالية كردستان تعلن توصلها لآلاف الرواتب غير القانونية والمزدوجة

2021/01/04 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، كشفها وايقافها الآلاف من الرواتب المدفوعة بطريقة غير قانونية.

الوزارة قالت في بيان انها وفي إطار سعيها لتطبيق قانون الإصلاح الخاص بالرواتب والامتيازات والرواتب التقاعدية، فإنها تمكنت ومن خلال الاستعانة بالنظام البايومتري، من إيقاف دفع عشرة آلاف وست مئة وتسعة رواتب ورواتب تقاعدية، تعود لأسماء مكررة تتسلم راتبين أو أكثر، إضافة الى توصلها الى سبع مئة وواحد وتسعين موظفا يعملون في مكانين مختلفين، فضلا عن وجود ثلاثة آلاف وتسع مئة وتسعة موظفين يتقاضون رواتب تقاعدية مع استمرارهم في وظيفة أخرى.

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