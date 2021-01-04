طهران تبدأ إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو

2021/01/04 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت طهران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة في منشأة فوردو النووية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بدء إجراءات الإنتاج في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض بأمر من الرئيس الإيراني حسن روحاني، مشيرا الى أن بلاده باشرت بالتخصيب بعد اتخاذ الإجراءات التمهيدية المتمثلة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه سيتم انتاج أولى الكميات من اليورانيوم بعد ساعات قليلة من بدء العملية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها إشعارا من ايران بشأن رفع نسبة التخصيب الى عشرين بالمئة في منشأة فوردو.

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