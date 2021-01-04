تسجيل حصيلة محلية لكورونا هي الأقل منذ أشهر مقابل ارتفاع عدد المتعافين

2021/01/04 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العراق انخفاضها، مسجلة رقما هو الأقل على مدى الأشهر الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة الى تسجيل عشر حالات وفاة وخمس مئة وخمس وتسعين إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يرفع مجمل عدد الوفيات الى اثني عشر الفا وثماني مئة وأربع وأربعين حالة، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات الى خمس مئة وثمانية وتسعين الفا وثلاث مئة وتسع وستين حالة.

وأكدت الوزارة تعافي الف وثماني مئة وتسعة مصابا، لترتفع بذلك حالات الشفاء الى خمس مئة وخمسة وأربعين الفا وخمس مئة وتسع وتسعين حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

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