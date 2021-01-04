أوامر ديوانية من الكاظمي: ترقية ضباط ومراتب

2021/01/04 | 16:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية، وجهاز مكافحة الارهاب، مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021.

وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول 9 كانون الثاني لسنة 2021".

واضاف رسول ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، صدر كذلك امرا ديوانيا بترقية ضباط هيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021".

واشار رسول الى الامر الديواني الثالث، قائلاً: ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر امرا ديوانيا بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021".

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