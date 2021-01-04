ابو رغيف يعلن العثور على اكداس ومضافات داعش في الموصل

2021/01/04 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الاثنين، عن العثور على اكداس ومضافات داعش في الموصل.

وقال ابو رغيف في تغريدة على تويتر، وتابعتها السومرية نيوز، ان "الاستخبارات العسكرية في الموصل، استولت على اكداس ومضافات داعش

صاروخ قاذفة RBg7 عدد ٥

سبطانة Bkc/١

اخمص Bkcخشبي٢

لوحات معدنية/٢

سبطانة ١٤ونص:٢

عتاد مختلف٢٠٠اطلاقة

حاوية عتاد٢٣ملم ١

قاذفةRb 7 /١

سبطانة هاون١٢٠ ملم/٢

حاوية عتاد ١٤ونص ملم/١٤٧ حاوية

بأزوكة /١٠

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