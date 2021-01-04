انفوغرافيك… الدول الأكثر تضررا من كورونا

2021/01/04 | 16:25 - المصدر: يس عراق

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2021-01-04

يس عراق – بغداد

الدول الاكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بحسب احصائية لوكالة الصحافة الفرنسية.

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