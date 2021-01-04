خبير قانوني: يحق للموظفين الطعن باي استقطاع لرواتبهم وكسب الدعوى

2021/01/04 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، امكانية الطعن باي استقطاعات برواتب الموظفين وكسب الدعوى بالتزامن مع رفع سعر صرف الدولار.

وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “المادة الثالثة من قانون رقم 22 لسنة 2008 تنص على تعديل مجلس الوزراء لرواتب الموظفين عند حصول التضخم ويؤثر على الوضع الاقتصادي للموظف”.

واضاف ان “النص قانوني يعد من النصوص المطلقة وغير قابلة للتأويلات والاجتهادات وتعامل القضاء معه كنص مطلق واصدار الحكم فيه”.

واوضح ان “النص يشير الى رفع رواتب الموظفين اذا انخفضت قيمة الدينار وتقليله اذا ارتفع سعر الدينار”، مشيرا الى ان “رفع الدولار يعني خفض الدينار مما يعني الحكومة مطالبة بزيادة لرواتب الموظفين”.

وافاد التميمي ان “الحكومة فعلت العكس”، لافتا الى ان “بإمكان اي موظفي رفع دعوى قضائية في محكمة شؤون الموظفين وكسب الدعوى ضد اي استقطاع بكل يسر”.انتهى25و

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