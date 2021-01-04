الكاظمي يصدر أوامر ديوانية لترقية ضباط الداخلية والمنافذ ومكافحة الارهاب

2021/01/04 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أوامر ديوانية لترقية ضباط الداخلية والمنافذ ومكافحة الارهاب.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ان "القائد العام أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول 9 كانون الثاني لسنة 2021"

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمرين اخرين بترقية ضباط هيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021 و ترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب مستحقي الترقية لجدول 6 كانون الثاني لسنة 2021".

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