السيطرة على مرض / اللشيمانيا / في ناحية محررة بديالى

2021/01/04 | 16:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تمكنت الفرق الطبية في دائرة صحة ديالى من السيطرة على مرض حبة بغداد / اللشيمانيا / ومنع المرض من الانتشار في ناحية محررة في المحافظة .وقال مصدر طبي في صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفرق الطبية وبعد تسجيل اكثر من / 50 / اصابة بمرض حبة بغداد في صفوف الاطفال في ناحية العظيم شمال بعقوبة تمكنت من السيطرة على المرض ومنع انتشاره بعد حملة لعلاج المصابين .واضاف ان دعم المركز الصحي في العظيم بالادوية واللقاحات أسهم بشكل فعال في القضاء على مرض / اللشيمانيا / وهو من الامراض التي تنتشر بين فترة واخرى لاسباب مختلفة ابرزها البيئة وبروز المستنقعات المائية ./انتهى

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