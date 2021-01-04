2021/01/04 | 16:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اقترب المدرب حسن احمد الملقب بـ”الشاطر”، من قيادة فريق الميناء في الموسم الحالي.

وقال مصدر في الهيئة الادارية للنادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الميناء تفكر بشكل جدي في اقالة مدرب فريق كرة القدم الروماني تيتا فاليرو بسبب تراجع النتائج”.

واوضح أن “ادارة النادي رشحت عدداً من المدربين لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الروماني، واحدث هذه الاسماء هي المدرب حسن احمد”.

واضاف ان “الادارة اتصلت بالمدرب والاخير ابدى ترحيباً كبيراً بالانتقال الى السفانة خاصة وهو الان من دون فريق بعد استقالته من تدريب النجف”.

يذكر ان الميناء يحتل المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الشاطر” يقترب من قيادة السفانة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الشاطر” يقترب من قيادة السفانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).