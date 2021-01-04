2021/01/04 | 16:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تراجعت عملة بيتكوين الرقمية 14 % الاثنين إلى 27850 دولارًا، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد، في حين ارتفع معظم العملات الرقمية الأخرى.

زادت أكثر العملات المشفرة رواجًا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى السبت، ولامست مستويات قياسية عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير، وفقًا لوكالة رويترز.ارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية إلى 34452 دولارًا في وقت مبكر يوم الأحد، قبل أن تتراجع إلى نحو 31780 دولارًا يوم الاثنين.ارتفاع العملات الأخرىارتفعت عملة إيثر Ether، الرمز الرقمي لسلسلة بلوكشين إيثريوم Ethereum، متجاوزة حاجز 1000 دولار الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2 فبراير/ شباط 2018.وتم تداول إيثر آخر مرة عند 1038 دولارًا، بزيادة 30% في آخر 24 ساعة، وفق بيانات من موقع أخبار العملات الرقمية CoinDesk.ارتفعت أيضًا XRP، العملة الافتراضية المرتبطة بمشروع Ripple نحو 7% في الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداولها بنحو 23 سنتًا.تجدر الإشارة إلى أن عملة XRP لا تزال تساوي أقل من نصف ما كانت عليه قبل نحو أسبوعين، عندما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شكوى ضد Ripple تدعي أن الشركة قدمت عرضًا غير مسجل للأوراق المالية مع XRP، وفقًا لشبكة سي إن بي سي.وارتفع تداول اللايتكوين Litecoin بأكثر من 10% يوم الاثنين إلى نحو 155 دولارًا.مكاسب تحمل مخاطر كبيرةتتجمع بدائل البيتكوين، التي يشار إليها أحيانًا باسم “العملات البديلة” في صناعة العملات المشفرة، في أوقات القوة لعملة البيتكوين.



فقد حقق العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب كبيرة عندما اقترب البيتكوين من 20 ألف دولار في عام 2017، وسط اهتمام متزايد من مستثمري التجزئة بالمساحة.اعتبر رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في ساكسو بنك، جون هاردي، في مذكرة الاثنين أن “الوتيرة الهائلة للمكاسب مثيرة للإعجاب، ولكنها تحمل معها مخاطر عدة”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع البيتكوين 14% مقابل ارتفاع العملات الرقمية الأصغر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع البيتكوين 14% مقابل ارتفاع العملات الرقمية الأصغر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).