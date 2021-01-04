الكعبي يدعو الحكومة لتفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية

2021/01/04 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة الى تفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية.

وقال الكعبي في بيان صحفي، “ثمن دور الحكومة و ملاكات الجيش الابيض الطبية والصحية والتمريضية والفنية والادارية الذين وقفوا بالصد الأمامي في مواجهة جائحة كورونا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، و تقليل نسب الإصابات والوفيات بكورونا، وارتفاع نسب الشفاء من هذا الوباء اللعين، اضافة الى سعي الوزارة وجهودها الحثيثة في إبرام التعاقدات اللازمة لإستيراد اللقاحات والمستلزمات والاجهزة الطبية المهمة”.

ودعا الكعبي الى “ضرورة مواصلة التمسك التام بتلك الارشادات الوقائية التي تصدر من قبل الجهات المختصة العليا سيما وزارة الصحة والتعامل بحذر مع هذا الوباء لضمان انحساره داخل البلاد والوصول الى صفر اصابات خلال الفترة المقبلة بإذن الله وتعاون وجهود جميع ابناء البلد الواحد”، مجددا “مطالبته للحكومة والجهات المعنية الاخرى بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمتمثل بتخصيص قطع الاراضي السكنية لملاكات الجيش الابيض لدورهم الكبير والاساس في مجابهة المرض ومعالجة المصابين منذ بداية خطورة تفشي الوباء لغاية هذا اليوم”.

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