الصيدلي: نرفض التصويت على موازنة 2021 التي همشت محافظة نينوى

2021/01/04 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب عن محافظة نينوى، محمد إقبال الصيدلي، أنه لن يصوت على موازنة العام 2021، والتي تهمش محافظته، فيما أشار بأنه لن يتم السماح للحكومة بالاستمرار بسياسة العقوبة الجماعية وحرمان نينوى من استحقاقاتها.

وقال الصيدلي، معلقا على الموازنة الاتحادية لعام 2021، اليوم، 4 كانون الثاني 2021، "نرفض بنود وفقرات الموازنة الاتحادية لسنة 2021، حيث أنه وبعد إطلاعنا على فقرات الموازنة ومقارنة مخصصات محافظة نينوى بالمحافظات العراقية الأخرى نجد أن نينوى تعرضت للغبن الكبير".

وتابع بالقول"سنعمل وبقوة مع زملائنا من نواب نينوى كفريق واحد للضغط باتجاه تثبيت مستحقات المحافظة".

وأضاف أن "الحكومة مقصرة ومتعمدة بتقصيرها بل ولم تف بوعودها تجاه هذه المحافظة ولم نلتمس أية تعويضات للأهالي".

وأشار إلى ان "الموازنة فيها هدر كبير وتفتقر للعدالة بين المحافظات إضافة لغياب المستحقات للكثير من فئات الشعب العراقي"، وتوجه إلى أهالي نينوى بالقول "سنكون صوتكم في البرلمان ولن نصوت على تهميشكم وسنعمل مع زملائنا من نواب نينوى للضغط باستحصال حقوق مدينتنا".

ر.إ

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