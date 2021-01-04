نزاعات كرة اليد تدفع مدرب الشرطة للابتعاد عن الجميع

2021/01/04 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلن المدرب المساعد لفريق كرة اليد في نادي الشرطة عمار جلوب، انه ابتعد عن الجميع بسبب النزاعات التي تشهدها كرة اليد العراقية.

وقال جلوب في تصريح لوكالة / المعلومة/ إن “الوسط الرياضي وكرة اليد على وجه الخصوص يشهد تقاطعات كبيرة في الوقت الراهن وهناك من ينقل كلاماً خاطئاً عني”.

واضاف “بسبب هذه الضبابية التي تشهدها ساحة كرة اليد العراقية من تصريحات من عدة أطراف، قررت قطع علاقتي مع جميع أسرة كرة اليد في الوقت الحاضر”.

وتابع “لن ارشح لاي منصب في الوقت الحالي وسأبقى فقط مع فريق اليد الذي يستعد للمشاركة في الدوري العراقي لكرة اليد للموسم 2021-2020”.

يذكر ان اتحاد اليد يشهد عدة تقاطعات بسبب التحضير للانتخابات المقبلة.



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