أسعار الذهب تستقبل العام الجديد بمكاسب 46 دولاراً

2021/01/04 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 46 دولاراً خلال أولى جلسات العام الجديد، اليوم الإثنين، مع هبوط قوي للعملة الأمريكية.

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