البيتكوين تتراجع 10% بعد تجاوزها 34 ألف دولار لأول مرة

2021/01/04 | 16:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن قفزت أعلى 34 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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