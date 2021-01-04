ضد البيروقراطية والانعزال عن الجماهير – ترجمة عزالدين بن عثمان الحديدي - جوزيف ستالين

2021/01/04 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوزيف_ستالين دعونا ننتقل إلى الخطر الثالث.يتسم هذا الخطر بالتشكيك في القوى الداخلية للحزب ودوره القيادي.



بميل جهاز الدولة إلى إضعاف قيادة الحزب والتحرر منها.



بعدم فهم أنه بدون قيادة الحزب الشيوعي لا يمكن أن تكون هناك دكتاتورية البروليتاريا.هذا الخطر يهددنا من ثلاث جهات.أولاً، لقد تغيرت الطبقات التي يجب علينا قيادتها.



لم يعد العمال والفلاحون مثلما كانوا زمن فترة شيوعية الحرب.



في السابق، كانت الطبقة ......





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