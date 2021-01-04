الكعبي يدعو إلى تفعيل منح الأراضي للكوادر الصحية

2021/01/04 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، إلى تفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثمن دور الحكومة وملاكات الجيش الأبيض الذين وقفوا بالصد الأمامي في مواجهة جائحة كورونا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأسهموا بتقليل نسب الإصابات والوفيات بكورونا وارتفاع نسب الشفاء من الوباء"، مشيدا بسعي وزارة الصحة وجهودها الحثيثة في إبرام التعاقدات اللازمة لاستيراد اللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية المهمة.

وأعرب الكعبي، وفقا للبيان، عن شكره إلى أبناء الشعب العراقي لتعاونهم مع الكوادر الصحية من خلال الالتزام بالوصايا والتوجيهات الطبية الخاصة بوباء كورونا، داعيا إلى "ضرورة مواصلة التمسك التام بتلك الإرشادات الوقائية التي تصدر من قبل الجهات المختصة العليا، لاسيما وزارة الصحة، والتعامل بحذر مع هذا الوباء لضمان انحساره داخل البلاد والوصول إلى التخلص من الإصابات خلال الفترة المقبلة".

وجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وفقا للبيان "مطالبته الحكومة والجهات المعنية بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتخصيص قطع الأراضي السكنية لملاكات الجيش الأبيض لدورهم الكبير والأساسي في مجابهة المرض ومعالجة المصابين منذ بداية خطورة تفشي الوباء لغاية هذا اليوم".

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