النفط يبلغ أعلى مستوى منذ شهور

2021/01/04 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت التوقعات بأن يقيّد أعضاء "أوبك"

ومنتجون حلفاء، إنتاج النفط عند

المستويات الحالية في شباط، من أسعار

"الذهب الأسود" والتي لامست أعلى مستوى

لها في عدة شهور.

وبلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل، وهو

أ

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