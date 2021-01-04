2021/01/04 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت حرائق الغابات أعلى مستوياتها منذ

10 سنوات في البرازيل، وبلغت زيادتها

خلال سنة نسبة قياسية قدرها 12,7 في

المئة، واندلع نصفها تقريبا في منطقة

الأمازون، وفقا للإحصاءات التي أصدرها

الأحد المعهد الوطن

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