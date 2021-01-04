علماء: سلالة كورونا الجديدة قد تستعصي على اللقاحات الحالية

2021/01/04 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه خبير صحي بريطاني، مؤخرا، إلى أن

سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر

في جنوب إفريقيا، ربما تكون مستعصية على

اللقاحات التي يجري منحها للناس في

الوقت الحالي، حتى يطوروا مناعة ضد

العدوى.

وبحسب أستا

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