القبض على امير لداعش في الانبار

2021/01/04 | 16:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة القبض على اثنين من ارهابيي تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين والانبار، احدهما كان يشغل منصب ما يسمى بأمير لاحدى المجاميع الارهابية.

وقال رسول في بيان يوم الاثنين، ان جهاز مكافحة الارهاب القى القبض على عُنصرين إرهابيين من عصابات داعـش في كُل من مُحافظتي الأنبار وصلاح الدين".

واوضح ان "عملية القاء القبض على الأول تمت في قضاء راوة، وبعمليةٍ نوعية تم القبض على الآخر في قضاء الضلوعية الذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير لأحد المفارز الإرهابية التابعة لداعش".

PUKmedia / وكالات

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