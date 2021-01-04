الفنانة أمل كورده تطلق

2021/01/04 | 16:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الفنانة الكوردية امل سعيد كورده احدث اغنية لها بعنوان (جرس) في اشارة الى دق جرس للمسؤولين في اقليم كوردستان، مضيفة انه على المسؤولين مراجعة انفسهم.

اغنية (جرس) عمل مشترك مع الكاتب والفنان الدكتور دلشاد مصطفى.



شعر محمد باكز والحان وموسيقى اوات افروزي والكاميرا والانارة من قبل اكام صديق واخراج بلال سنكسري ومن انتاج (روز برودكشن).

وقالت الفنانة امل كورده لـ PUKmedia، ان الهدف من الاغنية هو دق جرس عللى اذان المسؤولين حتى يعرفوا بان الشعب لا يمكنه الاستمرار بدون قوت حياته وعليهم الاخذ بهذه المسالة على محمل الجد.

PUKmedia خاص

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