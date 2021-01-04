2021/01/04 | 16:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تطالب بتخصيص قطع اراضي لملاكات الجيش الابيض) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تطالب بتخصيص قطع اراضي لملاكات الجيش الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).