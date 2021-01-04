بغداد تنتظر استعراضاً ’على مستوى غير مسبوق’ في عيد القرن للجيش العراقي

2021/01/04 | 16:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تستعد العاصمة بغداد، لأحد أكبر الاستعراضات العسكرية بمناسبة مئوية تأسيس الجيش العراقي في 6 كانون الثاني 2021.

وشهدت العاصمة زخماً مرورياً كبيراً، الإثنين 4 كانون الثاني 2021، طال أغلب الشوارع الرئيسة والتقاطعات والجسور.

ويقول ضابط في دائرة المرور، لـ "ناس" (4 كانون الثاني 2021)، إن "شوارع العاصمة شهدت اليوم، زخماً مرورياً على اثر تحضيرات كبيرة لاستعراض يقوم به الجيش العراقي، بمناسبة مئوية تأسيسه في السادس من كانون الثاني".

واضاف الضابط ان "بعض مناطق العاصمة خصصت عددا من الطرق لتسهيل سير الارتال والناقلات والعجلات العسكرية التي ستشارك في الاستعراض العسكري، مما ولد زخماً مرورياً في عدد من الشوارع".

فيما يقول ضابط في الجيش العراقي لـ "ناس" ان "الاستعراض المزمع اقامته في السادس من كانون الثاني سيكون كبيراً للغاية وغير مسبوق بمناسبة مرور قرن على تأسيس الجيش العراقي".

وعقدت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، اجتماعاً أمنياً موسعاً، بحثت خلاله خططاً واستعدادات الاستعراض العسكري الذي سيجري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 كانون الثاني 2021)، إن "قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً بحضور قادة الفرق ضمن قاطع المسؤولية وقادة ‏الشرطة ومدراء بعض مديريات وزارة الداخلية الساندة والمعاونين الأمنين ومدراء الاجهزة الأمنية ‏والاستخبارية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة".



‏

وبين، أن "المؤتمر تم فيه وضع الخطط وتوزيع المهام واللجان وبيان التحديات واسبقيات الواجبات وآخر الاستعدادات الأمنية المتعلقة بالاستعراض العسكري الذي سيجري ‏بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل والذي قدم أروع البطولات والتضحيات من اجل العراق".

وشدد القائد وفقا للبيان، "على ايجاز وتوجيه القطعات وتحديد المسؤوليات والواجبات بشكل واضح ودقيق واستنفار كل الجهود والموارد البشرية قتاليا وفنيا واداريا بما في ذلك قطعات التعزيز التي وضعت بإمرة القيادات، وان يتحمل الجميع بدون استثناء مسؤولياتهم التاريخية والوطنية اتجاه العراق وشعبنا الصابر وهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين كافة".

وأكد على "أهمية العمل بنكران الذات وبروح الفريق الواحد والعمل بحس أمنى عالي وتوظيف الامكانات المتاحة بشكل علمي ومدروس حسب طبيعة وتحديات وخصوصية كل قاطع واحكام كل النهايات السائبة بين هذه القواطع والقيادات المتجاورة واهمية ان يكون القادة والمدراء والآمرين والضباط بمختلف المستويات على رأس القطعات وتنفيذ كل توصيات ومقررات المؤتمر والتأكد من تنفيذها والالتزام بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تنتظر استعراضاً ’على مستوى غير مسبوق’ في عيد القرن للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تنتظر استعراضاً ’على مستوى غير مسبوق’ في عيد القرن للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).