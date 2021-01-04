أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية ومكافحة الارهاب

2021/01/04 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، صور أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية وجهاز مكافحة الارهاب.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر أمرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول 9 كانون …

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