الحشد الشعبي: داعش فشل في استنساخ الجيل الثاني و90% من قادته استسلموا دون قتال

2021/01/04 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اكد الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديال صادق الحسيني، الاثنين، بان داعش فشل في استنساخ الجيل الثاني من عناصره.

وقال الحسيني لوكالة /المعلومة/، ان “اعترافات العديد من قادة داعش الارهابي ممن جرى اعتقالهم في الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من ديالى اكدت بان التنظيم فشل في استنساخ الجيل الثاني له لدرجة أن ابناءهم لم يستمعوا لهم في الانضمام بل ان بعضهم وقعوا في قبضة العدالة بسبب تعاون عوائلهم مع القوات الامنية”.

واضاف، ان ” 90% من قادة داعش ممن جرى اعتقالهم في ديالى استسلموا للحشد الشعبي والقوات الامنية ولم يطلقوا رصاصة واحدة رغم ادعاءهم بانهم يحلمون احزمة ناسفة سيفجرونها”.

وأوضح الى أن “أغلب قادة داعش اعتقلوا وهم في جحور تحت الارض او اوكار نائية”، مبينا ان “التنظيم يفقد قدرته في التجنيد والروح المعنوية منهارة”.

واشار الحسيني الى ان “ديالى منذ عامين لم تسجل اي وجود للعنصر الاجنبي في فلول داعش الإرهابي”، مؤكدا بان “نشاط خلايا التنظيم محدد في مناطق صغيرة جدا”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهو يمسك اراض واسعة ومترامية ابرز الويته هي 24-23-110.انتهى 25 ف

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