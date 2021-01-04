2021/01/04 | 16:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صرحالمتحدث باسم الخارجية الإيراننيةخطيب زاده خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، ردا على سؤال حول امتناع العراق عن التصويت وغياب أفغانستان في اجتماع الأمم المتحدة الأخير، إن "أميركا هزمت للمرة الثالثة في إجراءاتها ضد الشعب الإيراني".

كما أضاف: "لقد أعلنا عن استيائنا للجيران، وقال رئيس وزراء الع...

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