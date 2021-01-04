نائب يصف الموازنة بـ”العوراء”: لن نسمح بحرمان نينوى من إستحقاقاتها

2021/01/04 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف النائب محمد اقبال الصيدلي، الموازنة المالية لعام 2021 بـ”العوراء”، مشددا على اننا لن نصوت على موازنة تهمّش نينوى، ولن نسمح للحكومة بالاستمرار بسياسة العقوبة الجماعية وحرمان المحافظة من استحقاقاتها.وأعرب الصيدلي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “رفضهِ لبنود وفقرات الموازنة الاتحادية لسنة 2021″، مؤكدا انه “بعد اطلاعهِ …

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