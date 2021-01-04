إدارة بايدن تعتزم التفاوض مع روسيا بشأن معاهدة ستارت

2021/01/04 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب، جو بايدن، أن الأدارة الأمريكية الجديدة تعتزم التفاوض مع روسيا حول تمديد “ستارت – 3”.وقال سوليفان في تصريخ لوكالة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الاثنين: “إنني على ثقة من أن الولايات المتحدة وروسيا تستطيعان اليوم العمل في إطار مصالحهما الوطنية، والمضي قدما في الحد […]

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