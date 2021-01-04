الكعبي يدعو الحكومة لتفعيل قرار منح قطع الأراضي للملاكات الصحية

2021/01/04 | 17:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة الى تفعيل قرار منح قطع الأراضي للكوادر الصحية تقديرا لجهودهم ووقوفهم بالخط الامامي لصد فيروس كورونا.وذكر بيان لمكتب الكعبي، أن الاخير “ثمن دور الحكومة وملاكات الجيش الابيض الطبية والصحية والتمريضية والفنية والادارية الذين وقفوا بالصد الأمامي في مواجهة جائحة كورونا في […]

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