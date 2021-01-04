عدّاد الوباء ينخفض.. ومزيد من المرضى يغادرون العناية المركزة

2021/01/04 | 17:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد أقل من 600 إصابة جديدة فقط

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 598 ألف حالة.

سجل العراق 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 4 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 595 إصابة، و10 حالات وفاة فقط في أدنى حصيلة وبائية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1809 حالات تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 91%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 39 ألفًا و996 شخصًا، 141 منهم تحت العناية المركزة.

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