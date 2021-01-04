بيتكوين يهوي من القمة التاريخية

2021/01/04 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت عملة البيتكوين 14 بالمئة إلى 27805 دولارات اليوم الاثنين، متراجعة بعد تحقيق مكاسب كبيرة خلال عطلة العام الجديد.وارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم بأكثر من 30 ألف دولار لأول مرة يوم السبت، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 34800 دولار في اليوم التالي، حيث واصل المستثمرون المراهنة على أن العملة الرقمية […]

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