الكاظمي يوجه بتعزيز امن ديالى على خلفية خرق حلوان

2021/01/04 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات مباشرة بشأن تعزيز امن المحافظة على خلفية خرق حلوان.

واشار الكروي في تصريحات صحفية، الى ان هجوم داعش على نقطة مرابطة للجيش قرب جسر حلوان التابعة لناحية جلولاء، يعد خرقاً امنياً خطيراً، وان الكاظمي وجه الى تعزيز امن ديالى من ناحية اجراء دراسة شاملة لواقعها الامني ومناطق نشاط خلايا داعش واعطاء ضوء اخطر بإعادة الانتشار في بعض المناطق ومنها حلوان وتعزيز نقاط المرابطة وتكثيف الجهد الاستخباري.

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