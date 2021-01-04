إيران تحقق مع طاقم السفينة الكورية التي اوقفتها في الخليج

2021/01/04 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوقفت إيران سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية، بدعوى تلويثها للبيئة في منطقة الخليج.

وقال مصدر مطلع في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية للتلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إنه “تم توقيف سفينة في الخليج الفارسي ترفع علم كوريا الجنوبية، بسبب تلوث بيئي، وتم توجيهها إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك”.

فيما ذكرت شركة “آمبري إنتليجنس” البريطانية للأمن البحري أن السفينة “هانكوك كيمي” “تبدو وكأنها قد تم الاستيلاء عليها جنوب غربي مضيق هرمز، وأنه تم رصد تحركها إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية في بندر عباس”.

وأفادت قناة “إيران إنترناشيونال” أن “الناقلة كانت متوجهة إلى الإمارات، فيما تظهر أحدث بيانات الأقمار الصناعية، موقع الناقلة بالقرب من ميناء بندر عباس”.

وفي آب الماضي، احتجزت البحرية الإيرانية، لساعات، ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري، بالقرب من مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

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