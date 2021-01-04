عمان تعلن غياب السلطان عن القمة الخليجية

2021/01/04 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تدور الشكوك حول حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلنت عمان عدم حضور السلطان، هيثم بن طارق، للقمة الخليجية المزمع عقدها، الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا).

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