العمل توضح بشأن تأخر صرف رواتب الاعانة الاجتماعية

2021/01/04 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، ارجاء صرف الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الى مساء يوم الغد الثلاثاء، لتزامنها مع عطلة المصارف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (4 كانون الثاني 2020)، )، إنه "بالنظر لتزامن يوم اطلاق الإعانة الاجتماعية مع عطلة المصارف اليوم الاثنين، لاغراض المطابقة وفقا للتعليمات المالية، تقرر ارجاء صرف إعانة شهر كانون الثاني 2021 الى مساء يوم غد الثلاثاء".

وجاء في البيان، أنه "سيكون بإمكان المستفيدين استلامها من منافذ الصرف حتى في عطلة ذكرى تأسيس الجيش العراقي".

ويواجه المستفيدون من رواتب الاعانة الاجتماعية اوضاعا صعبة وخصوصا بعد قرار خفض قيمة الدينار الى 1147 دينار مقابل الدولار الاميركي وتداعياته السلبية وارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية.

ا.ح

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