أسعار النفط تعاود الارتفاع مع ترقب اجتماع

2021/01/04 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار النفط الارتفاع خلال تداولات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع ترقب اجتماع "أوبك+".

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