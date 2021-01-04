2021/01/04 | 17:19 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: عاودت أسعار النفط الارتفاع خلال تداولات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة، مع ترقب اجتماع "أوبك+".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تعاود الارتفاع مع ترقب اجتماع "أوبك+") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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