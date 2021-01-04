الواقعية السحرية في رواية -بيت الأرواح - لأيزابيلا الليندي - عبد الجبار نوري

2021/01/04 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري جاءت روايات أيزابيلا ألليندي كي تعالج وتفند العديد من الآراء الخاطئة كي تتحول أعمالها إلى أكثر الروايات شعبية في العالم ، وأخذت النجومية والصدارة بين كتاب أمريكا اللاتينية ، ورواياتها الأدبية تعد من أهم أصوات الأدب والذي يسمى ب( جيل الواقعية للأرواح السحرية ) والذي عبر عنها الروائي غابريل غارسيا من خىلال رائعته " مائة عام من العزلة " .



وهنا أنفردت " أيزابيلا بأطلالة حداثوية في عالم الأدب التي ......





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