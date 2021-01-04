2021/01/04 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يشارك في الاجتماع الوزاري لـ(أوبك) واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (jmmc)

اكد وزير النفط حرص الدول المنتجة للنفط في (اوبك) والمتحالفين معها في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية ، من خلال الالتزام بخطط خفض الانتاج،لمواجهة تداعيات وباء كورونا .

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الانتاج (jmmc) والمنبثقة عن الدول المصدرة للنفط (اوبك) ، وفي الاجتماع الوزاري لاعضاء منظمة اوبك ، وعبر الدائرة التلفزيونية .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ان الاجتماعات تهدف الى متابعة تطورات السوق النفطية ، والاطلاع على التقارير الفنية التي تعدها الجهات المعنية في المنظمة ، من اجل وضع التوصيات اللازمة لخطط المنظمة والدول المتحالفة معها.

واكد اسماعيل ان اتفاق أوبك لخفض الانتاج قد اسهم في التقليل من تداعيات وتأثير فايروس كورونا على استقرار واسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط: اتفاق أوبك أسهم في تقليل تداعيات وتأثير كورونا على استقرار أسعار النفط الخام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط: اتفاق أوبك أسهم في تقليل تداعيات وتأثير كورونا على استقرار أسعار النفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).