اطلاق الوجبة الـ11 من منحة النزوح الطارئ

2021/01/04 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، الاثنين، صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة.

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