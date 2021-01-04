2021/01/04 | 17:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، إطلاق الوجبة الـ11 من منحة المليون ونصف للعائدين إلى مناطقهم المحررة والتس شملت 2600 عائلة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد استكمال توفير التخصيصات المالية، نود إبلاغكم بإطلاق الوجبة الحادية عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة والتي …

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