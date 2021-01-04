الهجرة تطلق المنحة المالية الحادية عشرة للنازحين العائدين

2021/01/04 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاثنين، صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح الطارئ.وذكر بيان للوزارة، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو أكدت صرف الوجبة الحادية عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة”، مبينة أن “الوجبة شملت 2600 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية “، […]

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