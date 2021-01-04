انتحار نازحة ايزيدية داخل مخيم ايسان في دهوك

2021/01/04 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، عن انتحار نازحة ايزيدية شنقا بالحبل في مخيم ايسان بمحافظة دهوك.

وقال الغراوي في بيان صحفي، إن “ادارة مخيم ايسان للنازحين من ابناء المكون الايزيدي شرقي محافظة دهوك عثرت علىى جثة المرأة في خيمتها وهي عالقة في مشنقتها”.

واضاف الغراوي، ان “سبب الانتحار لوجود خلافات عائلية بين الضحية وزوجها الذين انفصلوا عن بعضهما مؤخرا بسبب مشاكل عائلية خاصة افضت الى الانفصال ولم يكن بينهم اطفال وان الضحية كانت تعاني من ضغوطات نفسية وحالة من عدم الاستقرار الاسري”.

وطالب الحكومة “بتامين متطلبات العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم الانسانية”.

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