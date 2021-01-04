احتجاز إيران للناقلة الكورية الجنوبية.. وحدة المكافحة

2021/01/04 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم الكوري، بحسب ما أفادت وزارة دفاع سؤول، الاثنين.

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