الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية جديدة في أولى جلسات 2021

2021/01/04 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات 2021، اليوم الإثنين، لتسجل مستويات قياسية جديدة.

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