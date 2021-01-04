الصحة: كمية لقاح كورونا غير مرتبطة بنسب الشفاء

2021/01/04 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن كمية لقاح كورونا غير مرتبطة بنسب الشفاء من الفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استجابة العراق كانت سريعة منذ بداية جائحة كورونا، وهناك قفزات متطورة تحققت في المجال العلاجي والتشخيصي"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة لإجراءات صحية طارئة من بينها اللقاح، الذي تم اختياره من قبل الهيأة الوطنية للأدوية".

وأكد أن "كمية اللقاح غير مرتبطة بنسب الشفاء"، مبينا أن "فئات الاختطار العالي (الملاكات الصحية، القوات الأمنية، كبار السن، أصحاب الاختلالات المناعية) لهم الأولوية في اللقاح".

ولفت إلى أن "الفكرة من التحصين واللقاح أن تكون هنالك نسبة من السكان لديهم مناعة والقدرة ضد المرض، خاصة، وأن هناك تحديات للمؤسسات الصحية كالسلالة الجديدة وموجات وبائية أخرى ولابد من التحصين والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأوضح، "تم التعاقد مع شركة فايزر على مليون ونصف المليون جرعة للقاح وهناك تعاقدات أخرى مع فايزر وشركات أخرى منتجة للقاح"، مشدد على أن "جميع اللقاحات المستوردة خاضعة للمعايير الصحية".

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