كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق هرمز إثر احتجاز إيران ناقلة نفط

2021/01/04 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية،

اليوم الاثنين، أنها أرسلت وحدة مكافحة

القرصنة إلى المياه القريبة من مضيق

هرمز بسبب احتجاز إيران ناقلة نفط.

من جهتها أفادت وزارة الخارجية الكورية

بأنها تتأكد من س

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