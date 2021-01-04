الكويت تعلن عن ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة

2021/01/04 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الاثنين اكتشاف حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت، إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبير في إطار عمليات تطوير الحقل.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، عن الفارس انه تم اكتشاف حقلین نفطیین جدیدین لشركة نفط الكویت في الطبقات الجوراسیة في مناطق مختلفة من البلاد إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبیر في إطار عملیات تطویر الحقل.

وقال الفارس إن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومھ) الذي یقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكویت والذي تم مسحه حدیثا بتقنیة المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد إذ أظھرت نتائج التقییم الأولیة بعد حفر بئر (حومه -1 (ان مساحة الحقل تقدر ب70 كیلو مترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجیة تبلغ 1452 برمیلا من النفط الخفیف في الیوم".

وأوضح الفارس ان الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانیة شمال الكویت قرب حقلي الروضتین والصابریة في المكمن الجوراسي اذ أسفرت النتائج الأولیة بعد حفر بئر (قشعانیة -1 (عن اكتشاف النفط الخفیف بكمیات تجاریة بواقع 1819 برمیلا في الیوم بوزن نوعي یبلغ 49) API (وغاز مصاحب بواقع 78ر2 ملیون قدم مكعبة في الیوم.

وذكر انھ تم اكتشاف "نفط تقلیدي" ایضا في شمال حقل برقان الكبیر في مكامن واره ومودود وبرقان اذ تدفق النفط بكمیات تجاریة من عدة آبار تم حفرھا العام 2020 لتحدید امتداد الحقل بمعدل إنتاج یومي تجاوز 2000 برمیل وھو ما یمھد الطریق لإضافة المزید من الاحتیاطیات.

PUKmedia / عن كونا

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