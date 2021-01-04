كوسرت رسول وبرهم صالح يؤكدان ضرورة وحدة الصف الكوردي

2021/01/04 | 17:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، برهم صالح رئيس الجمهورية اليوم الاثنين في مدينة السليمانية.

وبحث الجانبان الاوضاع في العراق ودور الكورد فيه، حيث شدد كوسرت رسول على ضرورة وحدة الكورد في بغداد والعمل كفريق واحد لايجاد حل جذري للمشكلات، مؤكدا ضرورة ان تأخذ القوى والقيادات السياسية المصالح العليا لشعب كوردستان بعين الاعتبار والعمل بخطاب ومشروع وطني موخد لتجاوز الوضع الراهن.

وفي جانب آخر من اللقاء بحث الجانبان العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حيث اكد رئيس المجلس الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني ورئيس الجمهورية ضرورة توصل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى اتفاق شامل وفق الدستور يضمن الحقوق الدستورية والقانونية.

هذا وبحث الجانبان ايضا اوضاع اقليم كوردستان حيث اتفقت آراؤهما على ضرورة حل المشكلات وتجاوز هذه المرحلة بمشاركة جميع الاطراف والقوى السياسية.

PUKmedia / خاص

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